Пермяк отправился в колонию за жестокое избиение пса и нападение на людей

В Чердыни (Пермский край) завершилось судебное разбирательство по делу местного жителя, которому были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными и нанесении побоев. Мужчина признан виновным по обоим эпизодам.
«В декабре 2024 года ранее неоднократно судимый житель преднамеренно причинил тяжелые ранения собаке, принадлежащей его знакомому, используя для этого острый предмет. Спустя несколько месяцев, в нетрезвом состоянии, он напал на хозяина животного, трижды ударив его ногой. Кроме того, в мае 2025 года он нанес удар кулаком по голове еще одной жительнице города», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».
На суде обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что конфликт с владельцем собаки возник после инцидента с укусом. Тем не менее суд посчитал доказательства вины достаточными и приговорил мужчину к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Также осужденному назначен штраф — 123 тысячи рублей.
