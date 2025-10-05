Пермская турфирма останется с одним теплоходом

Пермская туристическая компания «Кубань» намерена передать теплоход. Судно «Василий Чапаев» перейдет в распоряжение другого круизного оператора.
«Речь идет об ООО „Волна“, зарегистрированном в краевой столице. Среди учредителей обеих фирм числится сын Михаила Антонова — Филипп», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации на туристическом рынке региона.
Теплоход «Василий Чапаев», имеющий две палубы, находился в управлении компании «Кубань» с 2021 года. В случае завершения передачи судна во флоте «Кубани» останется лишь одно судно — «Александр Фадеев». При этом на официальном сайте турфирмы все еще продолжается продажа круизных туров на оба теплохода.
Директор ООО «Кубань» Евгения Бурдина в беседе с изданием пояснила, что на данный момент официальная передача судна «Василий Чапаев» другой компании не завершена. Она воздержалась от комментариев относительно дальнейших планов по эксплуатации этого судна.
По информации издания, решение о передаче судна последовало на фоне разногласий между Михаилом Антоновым и соучредительницей ООО «Кубань». Кроме того, источники сообщают, что еще одно судно — четырехпалубный теплоход «Федор Панферов», ранее принадлежавший ООО «Лазурит», близкому со структурами Михаила Антонова, также был передан в управление ООО «Волна».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.