05 октября 2025

Пермская турфирма останется с одним теплоходом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В случае завершения передачи судна во флоте «Кубани» останется лишь одно судно — «Александр Фадеев»
В случае завершения передачи судна во флоте «Кубани» останется лишь одно судно — «Александр Фадеев» Фото:

Пермская туристическая компания «Кубань» намерена передать теплоход. Судно «Василий Чапаев» перейдет в распоряжение другого круизного оператора.

«Речь идет об ООО „Волна“, зарегистрированном в краевой столице. Среди учредителей обеих фирм числится сын Михаила Антонова — Филипп», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации на туристическом рынке региона. 

Теплоход «Василий Чапаев», имеющий две палубы, находился в управлении компании «Кубань» с 2021 года. В случае завершения передачи судна во флоте «Кубани» останется лишь одно судно — «Александр Фадеев». При этом на официальном сайте турфирмы все еще продолжается продажа круизных туров на оба теплохода.

Директор ООО «Кубань» Евгения Бурдина в беседе с изданием пояснила, что на данный момент официальная передача судна «Василий Чапаев» другой компании не завершена. Она воздержалась от комментариев относительно дальнейших планов по эксплуатации этого судна.

По информации издания, решение о передаче судна последовало на фоне разногласий между Михаилом Антоновым и соучредительницей ООО «Кубань». Кроме того, источники сообщают, что еще одно судно — четырехпалубный теплоход «Федор Панферов», ранее принадлежавший ООО «Лазурит», близкому со структурами Михаила Антонова, также был передан в управление ООО «Волна».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская туристическая компания «Кубань» намерена передать теплоход. Судно «Василий Чапаев» перейдет в распоряжение другого круизного оператора. «Речь идет об ООО „Волна“, зарегистрированном в краевой столице. Среди учредителей обеих фирм числится сын Михаила Антонова — Филипп», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации на туристическом рынке региона.  Теплоход «Василий Чапаев», имеющий две палубы, находился в управлении компании «Кубань» с 2021 года. В случае завершения передачи судна во флоте «Кубани» останется лишь одно судно — «Александр Фадеев». При этом на официальном сайте турфирмы все еще продолжается продажа круизных туров на оба теплохода. Директор ООО «Кубань» Евгения Бурдина в беседе с изданием пояснила, что на данный момент официальная передача судна «Василий Чапаев» другой компании не завершена. Она воздержалась от комментариев относительно дальнейших планов по эксплуатации этого судна. По информации издания, решение о передаче судна последовало на фоне разногласий между Михаилом Антоновым и соучредительницей ООО «Кубань». Кроме того, источники сообщают, что еще одно судно — четырехпалубный теплоход «Федор Панферов», ранее принадлежавший ООО «Лазурит», близкому со структурами Михаила Антонова, также был передан в управление ООО «Волна».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...