Пермякам пообещали пик потепления на этой неделе

Пик потепления в Пермском крае наступит во вторник, 7 октября. Однако уже к концу недели синоптики пообещали жителям похолодание.
«На предстоящей неделе в Пермском крае пик потепления придется на вторник-среду. К концу недели прогнозируется похолодание. При этом до четверга, 9 октября, в регионе ожидается не совсем характерное для этого месяца прояснение. Ветра не будет», — сообщает ГИС-центре ПГНИУ в telegram-канале.
С 6 по 9 октября по ночам темпера воздуха будет на уровне от -1...-3?C на востоке края, до +3…+5?C — на юго-западе. В краевой столице при прояснениях не исключены слабые заморозки до -2?C. Ночью и утром вероятны туманы. В дневное время воздух будет прогреваться до +12…+15?C, в Перми — до +13?C.
В пятницу, 10 октября, будет облачно с ветром. Ночью — +2...+7?C по краю, до +5?C в Перми. Днем температурный фон составит +7…+12?C по региону, около +10?C в Перми. В южной части края может потеплеть до +14?C.
В выходные, 11 и 12 октября, ветер усилится. В ночные часы температурный фон прогнозируется на уровне +2…+7 ?C. Днем от +3…+5 ?C на востоке края и до +12…+14?C на юго-западе. При этом воскресенье, 12 октября, будет прохладнее, чем в субботу на 2-3?C. На севере региона возможны дожди. Они также продолжатся на следующей неделе.
