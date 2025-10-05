Мошенники за неделю похитили у тюменцев более 25 миллионов

Самая большая украденная сумма — 3,7 миллиона рублей
В Тюменской области за неделю 64 человека стали жертвами мошенников — у местных жителей похитили более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 64 жителя региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 25 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
Самая большая украденная сумма — 3,7 миллиона рублей. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и в разговоре с пенсионеркой убедил ее перевести деньги на «безопасный счет».
