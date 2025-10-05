05 октября 2025

Мошенники за неделю похитили у тюменцев более 25 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самая большая украденная сумма — 3,7 миллиона рублей
Самая большая украденная сумма — 3,7 миллиона рублей Фото:

В Тюменской области за неделю 64 человека стали жертвами мошенников — у местных жителей похитили более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 64 жителя региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 25 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Самая большая украденная сумма — 3,7 миллиона рублей. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и в разговоре с пенсионеркой убедил ее перевести деньги на «безопасный счет».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области за неделю 64 человека стали жертвами мошенников — у местных жителей похитили более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 64 жителя региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 25 млн рублей», — рассказали в прокуратуре. Самая большая украденная сумма — 3,7 миллиона рублей. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и в разговоре с пенсионеркой убедил ее перевести деньги на «безопасный счет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...