Тюменский оркестр выступит в Китае

Музыканты исполнят четыре произведения
Тюменский филармонический оркестр выступит в Китай в рамках Шанхайского международного фестиваля. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Событие будет проходить в Китае с 17 октября по 28 ноября. Тюменские музыканты выступят 2 ноября и представят публике произведения русских и китайских композиторов», — рассказали в инфоцентре.
Музыканты исполнят увертюру Петра Чайковского и фрагмент из оперы «Князь Игорь» Алексанра Бородина. Также в программе два произведения китайской классической музыки.
