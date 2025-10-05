05 октября 2025

Тюменский оркестр выступит в Китае

Тюменский филармонический оркестр выступит на фестивале в Китае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыканты исполнят четыре произведения
Музыканты исполнят четыре произведения Фото:

Тюменский филармонический оркестр выступит в Китай в рамках Шанхайского международного фестиваля. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. 

«Событие будет проходить в Китае с 17 октября по 28 ноября. Тюменские музыканты выступят 2 ноября и представят публике произведения русских и китайских композиторов», — рассказали в инфоцентре.

Музыканты исполнят увертюру Петра Чайковского и фрагмент из оперы «Князь Игорь» Алексанра Бородина. Также в программе два произведения китайской классической музыки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский филармонический оркестр выступит в Китай в рамках Шанхайского международного фестиваля. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.  «Событие будет проходить в Китае с 17 октября по 28 ноября. Тюменские музыканты выступят 2 ноября и представят публике произведения русских и китайских композиторов», — рассказали в инфоцентре. Музыканты исполнят увертюру Петра Чайковского и фрагмент из оперы «Князь Игорь» Алексанра Бородина. Также в программе два произведения китайской классической музыки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...