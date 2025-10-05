В Перми ищут подрядчика на обслуживание платных парковок

Пермская дирекция дорожного движения объявила конкурс на выбор подрядной организации, которая займется обслуживанием 13 платных парковок в Перми. Договор планируется заключить сроком на один год, а начальная цена контракта составляет 13 млн рублей.
«Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 20 октября 2025 года года. Подведение итогов намечено на 23 октября. В список объектов обслуживания включены восемь внутризональных и пять перехватывающих парковок общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
В частности, подрядчик должен будет выполнять работы на внутризональных парковках: у дома № 68/2 по улице Ленина, восточнее здания № 7 по улице Пермской, в районе дома № 1 по улице Пушкина, возле домов № 21 и 23 по улице Попова, рядом с домом № 52 по улице Белинского, круглосуточную парковку с южной стороны гипермаркета «Семья» на улице Революции, 13, у дома № 12 по улице Окулова и у дома № 25 по улице Попова. Кроме того, в перечень вошли следующие перехватывающие парковки: в районе экстрим-парка, вблизи остановки «Разгуляй» по направлению к цирку, круглосуточные стоянки у здания № 39 по улице Мира, у дома № 45 по улице Мира и у дома № 1 по улице Локомотивной.
В рамках летнего обслуживания предусмотрены работы по подметанию, сбору и вывозу мусора, а в зимний период — уборка и вывоз снега и мусора. Снег подрядчик обязан убирать в течение суток после окончания снегопада, по заявке заказчика, при этом каждая парковка должна быть очищена не позднее трех часов после завершения снегопада, а при ночных осадках — до 9 утра. В случае образования гололеда требуется обработка территории противогололедными материалами. Начало оказания услуг запланировано с даты подписания контракта, завершение — 30 ноября 2026 года.
