Мигранты пытались взорвать синагоги в Ставрополе и Красноярске

Двух мигрантов задержали при попытке подорвать синагогу в Ставрополье и Красноярске
Силовики пресекли теракты в двух регионах России. Главными мишенями террористов стали еврейские синагоги. Органы ФСБ оперативно повязали злоумышленников. Ими оказались мигранты из Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления.
«Два выходца из Центральной Азии пытались подорвать синагогу», — говорится в заявлении силового ведомства. Информация опубликована на сайте ЦОС ФСБ.
