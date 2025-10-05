В Челябинской области подешевели новые автомобили

В Челябинской области в сентябре средняя стоимость нового автомобиля снизилась до 2,42 миллиона рублей. Многие модели стали более доступными, однако часть из них прибавили в цене, сообщают эксперты сервиса Авто.ру.
«В сентябре средняя стоимость нового автомобиля в Челябинсокй области составила 2,42 миллиона рублей, что на 2,2% ниже, чем в прошлом месяце. Самой подешевевшей моделью стал китайский кроссовер Exeed TXL», — уточнили специалисты сервиса.
Стоимость Exeed TXL снизилась на 5,3% и теперь составляет 3,84 миллиона рублей. На второй и третьей позициях рейтинга оказались модели Exeed VX, подешевевший на 5% до 5,68 миллиона рублей, и Omoda C7, стоимость которого уменьшилась на 4,8% — до 3,34 миллиона рублей.
В то же время наиболее заметный рост цен в регионе за последний месяц продемонстрировал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max: его средняя цена увеличилась на 1,4% по сравнению с августом и составила 2,94 миллиона рублей. Также подорожали GAC GS8 (+1,2%, до 4,3 миллиона рублей) и Chery Tiggo 7L (+0,9%, до 2,87 миллиона рублей).
На федеральном уровне эксперты отмечают оживление спроса со стороны покупателей после снижения ключевой ставки. На фоне сокращения количества прошлогодних автомобилей на складах и уменьшения скидок от автопроизводителей средняя цена новых машин вновь демонстрирует рост. Эта тенденция наиболее выражена среди российских брендов: за минувший месяц средняя стоимость нового отечественного автомобиля увеличилась на 71 тысячу рублей и достигла 1,66 миллиона рублей — последний раз аналогичный показатель фиксировался в сентябре 2023 года, два года назад. Тем не менее, если ориентироваться на динамику последних двух лет, после подобного пика обычно наблюдается постепенное снижение цен.
Средняя стоимость новых автомобилей китайских марок также выросла в сентябре до 3,59 миллиона рублей, что на 1,5% превышает показатель августа. Такой уровень цен близок к значениям двухлетней давности, однако все еще на 155 тысяч рублей ниже исторического максимума, зафиксированного в марте текущего года.
