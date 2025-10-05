Преподавателей СПО в ЯНАО перевели на зарплату, которой хватает только на еду

Преподаватели средних специальных учебных заведений массово жалуются губернатору Ямала на резкое понижение зарплат в новом учебном году. Особенно это коснулось тех, кто ведет учебные дисциплины на старших курсах ссузов. Окружной департамент образования обещал уточнить информацию в бухгалтериях и пояснил также, что с нового учебного года зарплата педагогов будет зависеть от реальных профессиональных достижений.
«Помогите разобраться с зарплатой в СПО преподавателей. Оклад в прошлом учебном году за одну ставку составлял 27,6 тысячи рублей, в этом учебном году произошло изменение в оплате труда и размер оклада стал составлять 14,3 тысячи рублей. Оклад понизился из-за того, что веду предмет на старших курсах, где количество студентов в группе составляет 14 — 17 человек», — пишет Светлана Кот в чате с губернатором Дмитрием Артюховым «Обращения ЯНАО».
По словам Светланы, заработная плата с нового учебного года упала на 40%. Изменения коснулись преподавателей, ведущих учебные дисциплины на старших курсах, где студентов меньше, чем на младших. «Рада за коллег, которые ведут общеобразовательные дисциплины на первых курсах, их оклад составляет от 50 тысяч рублей. Почему такое неравномерное распределение за одну и ту же работу?» — удивляется Светлана Кот.
Похожая жалоба поступила и от Сергея Васильева, который назвал переход на новую систему оплаты труда «диверсией против страны». «Преподавателей СПО сегодня наказали за то, что ребята уходят в армию и на СВО, а девушки рожают. Это скрытый саботаж?» — спрашивает Васильев. По его мнению, эти изменения в системе оплаты труда закончатся кадровым голодом.
«Каким образом департамент образования теперь будет заманивать на преподавательскую работу людей с инженерным, строительным, медицинским и другим профессиональным образованием? Предлагая работу за еду?» — задает Васильев еще один вопрос.
По мнению педагога, чтобы сохранить свои оклады, преподаватели не смогут отчислять неуспевающих студентов. Это придет к резкому снижению профессиональных компетенций.
«Теперь отчисление нерадивых и просто асоциальных элементов из СПО становится невозможным, поскольку потеря каждого студента – потеря зарплаты», – отмечает преподаватель, удивляясь бухгалтерскому подходу чиновников к системе образования.
«На каком основании к профессиональному образованию был применен чисто бухгалтерский подход — оплата за сдельную работу? Почему у хирургов теперь не платят за килограммы отрезанного?» — снова спрашивает губернатора Васильев.
В окружном департаменте образования подготовили ответ на запрос Светланы Кот. Там обещали уточнить информацию в бухгалтериях колледжей.
«В этом году действительно введена обновленная оплата труда работников в сфере СПО Ямала. Она ориентирована на реальные профессиональные достижения специалистов. Для всех педагогов — и молодых специалистов, и опытных профессионалов — введены единые, результативные критерии для стимулирующих выплат. Мы проведем детальный анализ ситуации по итогам первого месяца учебного года», — сообщили в ведомстве и также отправили Светлану за уточнениями в бухгалтерию.
