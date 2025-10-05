Пермский губернатор Махонин стал наставником для военкома

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин будет наставником для военного комиссара Краснокамска, участника СВО Михаила Татаркина. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Наставничество реализуется в рамках программы «Герои Прикамья», краевого аналога федеральной «Время героев».
«Участники нашей региональной программы уже прошли первый образовательный модуль, познакомились с основами государственного управления и общественно-политической работой. В рамках программы тоже стал наставником для одного из наших героев — Михаила Татаркина. Провели с ним первую встречу. Обсудили будущее развитие региона, работу государственной и муниципальной власти», — отметил Махонин.
Он рассказал, что Михаил Татаркин — уроженец Куеды, военный по образованию, окончил Дальневосточное училище имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. После отправила на СВО. «Важно передавать свои знания, умения и навыки подрастающему поколению, подготовить достойных защитников и профессионалов для нашей Родины», — приводит слова Татаркина Дмитрий Махонин.
По словам собеседника URA.RU, Татаркин — один из самых молодых участников «Героев Прикамья», героически проявил себя на СВО. Плюс он фактически продолжает службу, возглавляя военкомат Краснокамска.
Обучение по программе стартовало месяц назад. Ранее URA.RU рассказывало, для кого стал наставником мэр Перми Эдуард Соснин.
