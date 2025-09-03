Пермский губернатор будет учить и учиться у бойцов СВО как наставник

Махонин будет наставником для бойцов в программе «Герои Прикамья»
Дмитрий Махонин считает, что участники СВО смогут пополнить кадровый резерв региона
Дмитрий Махонин считает, что участники СВО смогут пополнить кадровый резерв региона Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что с 5 сентября начнется обучение в краевом аналоге федеральной программы «Время героев» — «Герои Прикамья». И он сам будет наставником для ее участников. Об этом он рассказал во время прямого эфира, трансляция которого проходила на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я тоже буду наставником обязательно. А программу мы запускаем буквально в пятницу, 5 сентября. Встретимся с ребятами, которые прошли отбор. Анкеты уже посмотрел, некоторых знаю лично. Все — люди самодостаточные, образованные. Про личные человеческие качества вообще молчу. И мне будет интересно общаться с ними», — отметил глава Прикамья.

И добавил, что программа «Герои Прикамья» — не только для ребят, но и для их наставников. «Мы будем друг у друга брать навыки и знания», — заключил Дмитрий Махонин.

Также он добавил, что в регионе действует уникальная для страны программа «СВОе дело». С ее помощью участники специальной военной операции и члены их семей проходят обучение, как вести предпринимательскую деятельность. «Будем заниматься тем, чтобы готовить кадровый резерв из ребят, принимающих участие в СВО, чтобы они дальше занимались управлением регионом и помогали нам своим жизненным опытом», — заверил губернатор.

