Пермский губернатор будет учить и учиться у бойцов СВО как наставник

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что с 5 сентября начнется обучение в краевом аналоге федеральной программы «Время героев» — «Герои Прикамья». И он сам будет наставником для ее участников. Об этом он рассказал во время прямого эфира, трансляция которого проходила на его странице в соцсети «ВКонтакте».
«Я тоже буду наставником обязательно. А программу мы запускаем буквально в пятницу, 5 сентября. Встретимся с ребятами, которые прошли отбор. Анкеты уже посмотрел, некоторых знаю лично. Все — люди самодостаточные, образованные. Про личные человеческие качества вообще молчу. И мне будет интересно общаться с ними», — отметил глава Прикамья.
И добавил, что программа «Герои Прикамья» — не только для ребят, но и для их наставников. «Мы будем друг у друга брать навыки и знания», — заключил Дмитрий Махонин.
Также он добавил, что в регионе действует уникальная для страны программа «СВОе дело». С ее помощью участники специальной военной операции и члены их семей проходят обучение, как вести предпринимательскую деятельность. «Будем заниматься тем, чтобы готовить кадровый резерв из ребят, принимающих участие в СВО, чтобы они дальше занимались управлением регионом и помогали нам своим жизненным опытом», — заверил губернатор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!