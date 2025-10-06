Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов в России) готов признать независимость Крыма и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей от киевской власти. Об этом заявил сам Арестович* в интервью.
«Мы пойдем по требованиям России <...> Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими, отдаю их на условиях как ФРГ и ГДР», — отметил Алексей Арестович* в беседе с журналисткой Ксенией Собчак. Интервью опубликовано на ее YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Экс-советник подчеркнул, что с помощью такой меры надеется достигнуть мирного соглашения, а не кратковременного перемирия.
Также обязательно следует обеспечить права русскоязычного населения и церкви на украинской территории, добавил Арестович*. По его словам, это бы остановило конфликт между Россией и Украиной.
Президент РФ Владимир Путин не раз четко обозначал цели и задачи спецоперации, проводимые на Украине. В них входит: освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей от войск ВСУ, денацификация Украины, а также ее отказ от вступления в НАТО и принятие ей внеблокового и безъядерного статуса. Помимо этого, президент отмечал необходимость достижения долгосрочного и прочного мира, а не кратковременного перемирия.
При этом все четыре региона вошли в состав России на основе народных референдумов еще в 2022 году, а Крым и Севастополь официально стали ее частью еще в 2014-м.
*Алексей Арестович — в несен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
