Арестович* заявил о готовности отказаться от претензий на новые регионы России

Спецоперация РФ на Украине

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов в России) готов признать независимость Крыма и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей от киевской власти. Об этом заявил сам Арестович* в интервью.

«Мы пойдем по требованиям России <...> Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими, отдаю их на условиях как ФРГ и ГДР», — отметил Алексей Арестович* в беседе с журналисткой Ксенией Собчак. Интервью опубликовано на ее YouTube-канале «Осторожно, Собчак». Экс-советник подчеркнул, что с помощью такой меры надеется достигнуть мирного соглашения, а не кратковременного перемирия. 

Также обязательно следует обеспечить права русскоязычного населения и церкви на украинской территории, добавил Арестович*. По его словам, это бы остановило конфликт между Россией и Украиной.

Президент РФ Владимир Путин не раз четко обозначал цели и задачи спецоперации, проводимые на Украине. В них входит: освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей от войск ВСУ, денацификация Украины, а также ее отказ от вступления в НАТО и принятие ей внеблокового и безъядерного статуса. Помимо этого, президент отмечал необходимость достижения долгосрочного и прочного мира, а не кратковременного перемирия.

При этом все четыре региона вошли в состав России на основе народных референдумов еще в 2022 году, а Крым и Севастополь официально стали ее частью еще в 2014-м.

*Алексей Арестович — в несен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

