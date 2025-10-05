05 октября 2025

Робот-пылесос спалил квартиру в Челябинске

Пылесос загорелся, находясь в режиме ожидания
Пылесос загорелся, находясь в режиме ожидания

Аварийный режим работы робота-пылесоса стал причиной пожара в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

«Пожар произошел на улице Челябинской в Новосинеглазово. В момент возгорания устройство находилось в режиме ожидания и не стояло на зарядке. Собственник квартиры обнаружил огонь и сразу же вызвал пожарных», — рассказали в МЧС.

Сотрудники противопожарной службы оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

Выгорели 60 квадратных метров квартиры
Выгорели 60 квадратных метров квартиры
Фото:

