Мэр Челябинска Алексей Лошкин сдал нормы ГТО на золотой значок. Он отлично выполнил все необходимые упражнения и отметил, что «даже немного расслабился».
«Я сегодня сдаю вместе со всеми участниками фестиваля нормы ГТО, только что сдал на зачет гирю, иду к следующему препятствию. Вижу, что настроение бодрое у всех участников, а самое главное, что это спортивный дух, который заряжает не только детей, но и взрослых, мотивирует на занятия спортом, на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой, чтобы держать тело в норме, чтобы дух был крепок и силен и заряжен на достижение конкретных целей», — отметил Лошкин.
Глава города продемонстрировал прекрасные результаты в подъеме гири, гибкости, отжиманиях, меткости, прыжке с места и других тестах. Лошкин отметил, что ранее у него уже были значки, но в других категориях. Сейчас из-за возраста его перевели в новую категорию. «Настраивался сделать, как раньше, но оказалось, можно даже немного расслабиться», — улыбается Лошкин.
Глава города отметил, что любой желающий в любом возрасте может проверить свою физическую форму на предмет готовности к труду и обороне. «Поэтому дерзайте, сдавайте, показывайте свою физическую форму, занимайтесь спортом, приглашайте и вовлекайте своих друзей, родителей, детей в занятия. В общем, ведите здоровый образ жизни. Спорт — это основа любого доброго дела», — подчеркнул мэр Челябинска.
В Челябинске стартовал фестиваль ГТО, в рамках которого более 13 тысяч человек сегодня сдают физические нормы. В результате те, кому удастся показать отличные результаты, получат бронзовые, серебряные или золотые значки.
