Мэр Челябинска Лошкин сдал нормативы на золотой значок ГТО. Фото, видео

Алексей Лошкин сдал на золотой значок ГТО
Алексей Лошкин сдал на золотой значок ГТО

Мэр Челябинска Алексей Лошкин сдал нормы ГТО на золотой значок. Он отлично выполнил все необходимые упражнения и отметил, что «даже немного расслабился».

«Я сегодня сдаю вместе со всеми участниками фестиваля нормы ГТО, только что сдал на зачет гирю, иду к следующему препятствию. Вижу, что настроение бодрое у всех участников, а самое главное, что это спортивный дух, который заряжает не только детей, но и взрослых, мотивирует на занятия спортом, на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой, чтобы держать тело в норме, чтобы дух был крепок и силен и заряжен на достижение конкретных целей», — отметил Лошкин.

Глава города продемонстрировал прекрасные результаты в подъеме гири, гибкости, отжиманиях, меткости, прыжке с места и других тестах. Лошкин отметил, что ранее у него уже были значки, но в других категориях. Сейчас из-за возраста его перевели в новую категорию. «Настраивался сделать, как раньше, но оказалось, можно даже немного расслабиться», — улыбается Лошкин.

Глава города отметил, что любой желающий в любом возрасте может проверить свою физическую форму на предмет готовности к труду и обороне. «Поэтому дерзайте, сдавайте, показывайте свою физическую форму, занимайтесь спортом, приглашайте и вовлекайте своих друзей, родителей, детей в занятия. В общем, ведите здоровый образ жизни. Спорт — это основа любого доброго дела», — подчеркнул мэр Челябинска.

В Челябинске стартовал фестиваль ГТО, в рамках которого более 13 тысяч человек сегодня сдают физические нормы. В результате те, кому удастся показать отличные результаты, получат бронзовые, серебряные или золотые значки. 

Алексей Лошкин поднял гирю на золотой значок ГТО
Алексей Лошкин поднял гирю на золотой значок ГТО

Мэр Челябинска отлично выполнил все нормативы
Мэр Челябинска отлично выполнил все нормативы


