ММК отметили за активное участие во всероссийской экологической акции

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) снова получил диплом за активное участие во всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух». Комплекс мероприятий направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
«ММК, с 2018 года, являясь участником федерального проекта „Чистый воздух“ и рассматривая природоохрану как приоритет, с первого сезона поддерживает акцию „Выбираю чистый воздух“. Для сотрудников и других горожан компания организует многочисленные спортивные мероприятия, создает локации для занятий спортом и активного отдыха, а также популяризирует экологическую повестку в соцсетях», — уточнили в прессс-лужбе комабината. Организаторы акции подвели итоги, что жители Магнитогорска за год прошли пешком, проехали на велосипеде либо пробежали свыше 57 тысяч километров.
Инициатива под кураторством Минприроды РФ, получившая название «народная» акция, направлена на стимулирование жителей к выбору альтернативных способов передвижения вместо использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Организаторы призывают отдавать предпочтение пешим прогулкам, бегу или велосипедным поездкам. По оценкам специалистов, личный автотранспорт на бензиновом топливе остается одним из основных факторов загрязнения окружающей среды. Общий объем вредных выбросов от автомобилей, поступающих в приземный слой атмосферы, ежегодно достигает пяти миллионов тонн. Таким образом, участие в подобной акции позволяет каждому внести вклад в улучшение экологической ситуации.
В текущем году акция охватила свыше 70 регионов страны и объединила миллионы участников. Суммарное расстояние, преодоленное участниками, составило порядка 646 тысяч километров, что позволило сэкономить более 51 тысячи литров топлива и снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 129 тонн.
