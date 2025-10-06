В Свердловской области с сентября 2024 года стоимость яиц снизилась на 19,4%, актуальную статистику опубликовал Свердловскстат. Представитель одного из самых крупных производств яиц в регионе объяснил корреспонденту URA.RU, что дело в сезонности и отсутствии повышенного спроса.
«Отчасти на стоимость влияет сезонность. Еще цена зависит и от качества яйца, а оно зависит от кормления, условий содержания, и сам рынок диктует условия. И как бы там ни было, но себестоимость производства постоянно растет, как бы не оптимизировали затраты», — прокомментировали на предприятии. Там же добавили, что ранее цены на яйца заметно поднимались к Пасхе, так как его негде было хранить и покупатели запасались продукцией.
Так, еще полгода назад десяток куриных яиц стоил 104,99 рубля в среднем, а в начале 2025 года яйца продавали в среднем за 111,47 рубля за десять штук. К концу сентября стоимость снизилась до 84,75 рубля в среднем.
