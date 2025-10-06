Он был введен в регионе 6 октября утром
В Пермском крае снят режим «Беспилотной опасности». Об этом уведомил региональный минтербез.
«Режим беспилотной опасности, введенный ранее в Пермском крае, снят. Это произошло в 15:21 6 октября 2025 года», — сообщает ведомство в telegram-канале.
URA.RU сообщало о то, что он был введен в регионе 6 октября утром. Это произошло в 06:53. Пермяки получили соответствующие уведомления. Оперативные службы были оповещены и находились в полной готовности. Население попросили быть внимательными и не поддаваться панике.
