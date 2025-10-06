«Порезал горло»: родные рассказали подробности убийства медсестры в Екатеринбурге

Пьяный сосед мог нанести семь ножевых ранений 40-летней медсестре Евгении Ш. в екатеринбургском общежитии на улице Агрономической. Женщина скончалась на месте преступления, рассказала URA.RU родственница убитой.
«Мне позвонила бабушка и сказала, что Жени больше нет. Сосед нанес ей семь ножевых ранений и порезал горло», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, Евгения работала в отделении паллиативной помощи. Но в последнее время хотела уйти на другую работу. «У нее остался взрослый сын и мама», — добавила родственница.
«Все отделение паллиатива плачет. Женя — замечательная, добрая, отзывчивая», — написали ее коллеги в соцсетях.
Убийство произошло утром 6 октября на Вторчермете. По предварительным данным, пьяный сосед зашел в комнату и убил Евгению. Силовики задержали подозреваемого и доставили на допрос. Ранее он неоднократно был судим. Скоро ему изберут меру пресечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!