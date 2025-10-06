«Порезал горло»: родные рассказали подробности убийства медсестры в Екатеринбурге

Рецидивист перерезал горло медсестре в общежитии Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У убитой остался взрослый сын
У убитой остался взрослый сын Фото:

Пьяный сосед мог нанести семь ножевых ранений 40-летней медсестре Евгении Ш. в екатеринбургском общежитии на улице Агрономической. Женщина скончалась на месте преступления, рассказала URA.RU родственница убитой.

«Мне позвонила бабушка и сказала, что Жени больше нет. Сосед нанес ей семь ножевых ранений и порезал горло», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Евгения работала в отделении паллиативной помощи. Но в последнее время хотела уйти на другую работу. «У нее остался взрослый сын и мама», — добавила родственница.

«Все отделение паллиатива плачет. Женя — замечательная, добрая, отзывчивая», — написали ее коллеги в соцсетях.

Убийство произошло утром 6 октября на Вторчермете. По предварительным данным, пьяный сосед зашел в комнату и убил Евгению. Силовики задержали подозреваемого и доставили на допрос. Ранее он неоднократно был судим. Скоро ему изберут меру пресечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пьяный сосед мог нанести семь ножевых ранений 40-летней медсестре Евгении Ш. в екатеринбургском общежитии на улице Агрономической. Женщина скончалась на месте преступления, рассказала URA.RU родственница убитой. «Мне позвонила бабушка и сказала, что Жени больше нет. Сосед нанес ей семь ножевых ранений и порезал горло», — сказала собеседница агентства. По ее словам, Евгения работала в отделении паллиативной помощи. Но в последнее время хотела уйти на другую работу. «У нее остался взрослый сын и мама», — добавила родственница. «Все отделение паллиатива плачет. Женя — замечательная, добрая, отзывчивая», — написали ее коллеги в соцсетях. Убийство произошло утром 6 октября на Вторчермете. По предварительным данным, пьяный сосед зашел в комнату и убил Евгению. Силовики задержали подозреваемого и доставили на допрос. Ранее он неоднократно был судим. Скоро ему изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...