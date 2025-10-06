В Екатеринбург привезли роскошные сокровища из Эрмитажа. Фото

В Екатеринбурге открывается выставка оружия из собраний Эрмитажа
Выставка продлится до 9 марта 2026 года
В Екатеринбург из питерского Эрмитажа привезли уникальные экспонаты XVI-XIX веков. Уже с 7 октября горожане смогут увидеть западноевропейское декоративно-прикладное искусство, картины, оружие, а из интересных вещей — огромное ружье-«утятницу» длиной 3,34 метра.

«С помощью представленной коллекции мы можем рассказать, как развивалось оружие, что это одно из развитий декоративно-прикладного искусства. Мы взяли сложный период с XVI по XIX век — время, когда была борьба католиков с протестантами, Нулевая мировая война, Тридцатилетняя война», — поделилась Мадина Зайченко, старший научный сотрудник отдела «Арсенал» Эрмитажа. 

Среди оружия посетители увидят различные кинжалы, арбалеты, аркебузы, пороховницы, наборы для дуэлей, подарок Александру II и многое другое. Один из самых необычных экспонатов — это ружье-«утятница», таких в мире всего 10 штук. Оно имеет длину 334 см (ствол — 271 см), калибр 33 мм. Ружье предназначалось для вспугивания птиц с водной поверхности в лагунах, заливах и поймах рек.

Всего в Екатеринбург привезли более 190 экспонатов из коллекции Эрмитажа. Среди них — живопись (среди картин есть произведения Иоганна Элиаса Ридингера и Юргена Якобсена), графика, скульптуры, шпалера — одной из них около 600 лет. На витринах также красуются натруски и рога, которыми украшали охотничьи домики и замки, украшения с бриллиантами, сервизы — самые интересные экспонаты представлены Мейсенской фарфоровой мануфактурой, где каждое изделие украшено ни разу не повторяющимися сценами охоты.  

Выставка «Азарт, игра, развлечение! Охота XVI–XIX веков в произведениях мастеров Западной Европы» откроется 7 октября. Экспозицию можно увидеть в центре «Эрмитаж-Урал».

