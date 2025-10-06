Пермячку осудили за получение пособий на несуществующего ребенка

Октябрьский районный суд (Пермский край) признал виновной в совершении крупного мошенничества с социальными выплатами местную жительницу. В 2018 году она согласилась принять участие в преступной схеме, целью которой было незаконное получение выплат на несуществующего ребенка.
«Женщина передала свой паспорт соучастникам, которые, действуя по доверенности, обратились в ЗАГС с фиктивным заявлением о рождении ребенка в домашних условиях. На основании свидетельских показаний сотрудники учреждения зарегистрировали рождение и выдали соответствующее свидетельство», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
После этого женщина заключила кредитный договор с целью приобретения земельного участка, планируя впоследствии погасить кредит средствами маткапитала. Участок был приобретен у лица, также вовлеченного в преступный сговор, по завышенной цене, а полученные деньги были распределены между участниками группы. Кроме того, используя подложное свидетельство о рождении, она оформила получение пособий, предназначенных для матерей.
С учетом позиции гособвинителя, суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также обязал выплатить в доход бюджета свыше одного миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.
