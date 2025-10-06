Пермячку осудили за получение пособий на несуществующего ребенка

Прокуратура: пермячка получала пособия на несуществующего ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ее отправили в колонию и обязали выплатить крупный штраф
Ее отправили в колонию и обязали выплатить крупный штраф Фото:

Октябрьский районный суд (Пермский край) признал виновной в совершении крупного мошенничества с социальными выплатами местную жительницу. В 2018 году она согласилась принять участие в преступной схеме, целью которой было незаконное получение выплат на несуществующего ребенка.

«Женщина передала свой паспорт соучастникам, которые, действуя по доверенности, обратились в ЗАГС с фиктивным заявлением о рождении ребенка в домашних условиях. На основании свидетельских показаний сотрудники учреждения зарегистрировали рождение и выдали соответствующее свидетельство», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

После этого женщина заключила кредитный договор с целью приобретения земельного участка, планируя впоследствии погасить кредит средствами маткапитала. Участок был приобретен у лица, также вовлеченного в преступный сговор, по завышенной цене, а полученные деньги были распределены между участниками группы. Кроме того, используя подложное свидетельство о рождении, она оформила получение пособий, предназначенных для матерей.

С учетом позиции гособвинителя, суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также обязал выплатить в доход бюджета свыше одного миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Октябрьский районный суд (Пермский край) признал виновной в совершении крупного мошенничества с социальными выплатами местную жительницу. В 2018 году она согласилась принять участие в преступной схеме, целью которой было незаконное получение выплат на несуществующего ребенка. «Женщина передала свой паспорт соучастникам, которые, действуя по доверенности, обратились в ЗАГС с фиктивным заявлением о рождении ребенка в домашних условиях. На основании свидетельских показаний сотрудники учреждения зарегистрировали рождение и выдали соответствующее свидетельство», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.  После этого женщина заключила кредитный договор с целью приобретения земельного участка, планируя впоследствии погасить кредит средствами маткапитала. Участок был приобретен у лица, также вовлеченного в преступный сговор, по завышенной цене, а полученные деньги были распределены между участниками группы. Кроме того, используя подложное свидетельство о рождении, она оформила получение пособий, предназначенных для матерей. С учетом позиции гособвинителя, суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также обязал выплатить в доход бюджета свыше одного миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...