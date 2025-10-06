Подмосковный ТЦ эвакуировали из-за невнимательного повара

Задымление произошло на фудкорте в ТЦ «Город»
Задымление произошло на фудкорте в ТЦ «Город»

В торговом центре «Город» в Долгопрудном провели эвакуацию посетителей и сотрудников из-за задымления на фудкорте. Оно произошло из-за невнимательного повара, у которого подгорела еда. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Из ТЦ „Город“ на Лихачевском проспекте Долгопрудного ведется эвакуация из-за задымления», — заявил источник ТАСС. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, возгорания и пожара в здании не было — причиной инцидента стала подгоревшая еда в одном из заведений общественного питания.

На место оперативно прибыли пожарные и сотрудники экстренных служб, которые быстро локализовали источник задымления и организовали проветривание помещений. После завершения всех необходимых мероприятий торговый центр возобновит свою работу в штатном режиме.

Ранее в Москве из торгово-развлекательного центра «Мега Химки» эвакуировали более 400 человек из-за анонимного сообщения о возможном минировании. На место оперативно прибыли специалисты, которые проверили здание на наличие взрывных устройств.

