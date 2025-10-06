В трех челябинских городах объявили выборы мэра

Ярослав Куленко имеет все шансы переизбраться мэром Южноуральска на новый срок
В Кыштыме, Южноуральске и Усть-Катаве (Челябинская область) объявили конкурсы по отбору на пост главы. Информация об этом опубликована на сайтах муниципальных собраний депутатов.

«Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кыштымского городского округа. Назначить дату и время проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кыштымского городского округа Челябинской области на 24 ноября в 13-00 часов. Настоящее решение вступает в силу после его подписания», — сказано в решении собрания депутатов Кыштыма. Документы от желающих принять участие в конкурсе принимаются с 6 по 17 октября.

Глава Кыштыма Людмила Шеболаева ушла в отставку 17 сентября, чтобы стать спикером городского собрания. Врио мэра назначен замглавы по экономике и инвестициям Алексей Заикин.

Аналогичный конкурс объявлен в Южноуральске. Это связано с истечением полномочий действующего мэра Ярослава Куленко. Конкурс состоится 20 ноября. Документы от претендентов принимают до 13 октября включительно.

Конкурс на пост мэра объявили и в Усть-Катаве. Полномочия мэра Сергея Семкова истекают в этом году. По информации URA.RU, он не будет участвовать в конкурсе.

Решение было принято 6 октября. На момент выхода публикации решение не опубликовано. По телефону в собрании депутатов озвучить даты проведения конкурсных процедур не смогли.

