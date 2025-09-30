Новые муниципалитеты Челябинской области объявляют выборы глав

Челябинские районы, ставшие округами, начали объявлять конкурсы на отбор кандидатур на пост глав муниципалитетов. Решения собраний депутатов об объявлении конкурсов опубликованы на их сайтах.
«Назначить проведение конкурса на должность главы Кунашакского муниципального округа на 11 ноября. Документы от участников принимаются техническим секретарем конкурсной комиссии по 10 октября», — говорится в решении собрания депутатов Кунашакского округа.
Аналогичные решения приняты в Верхнеуральском округе, где конкурс состоится 20 ноября, Увельском муниципальном округе (17 ноября), Еманжелинском округе (19 ноября) и Аргаяшском муниципальном округе (18 ноября). Там назначены члены конкурсных комиссий и их технические секретари. После проведения конкурса из отобранных кандидатов главу муниципалитета выберут депутаты окружных собраний.
До конца года предстоит выбрать новых глав в 23 муниципальных округах, преобразованных из районов. Также выборы пройдут в Южноуральске, где у мэра Ярослава Куленко завершается срок полномочий. Кроме того, выборы состоятся в Кыштыме. Это связано с переходом Людмилы Шеболаевой на работу в городское собрание депутатов.
