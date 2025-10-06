В ходе Международного форума «Биопром — 2025» было заключено соглашение о сотрудничестве между пятью крупнейшими российскими предприятиями, основная цель которого — развитие и внедрение замкнутых экологических производственных циклов. В рамках достигнутых договоренностей компании намерены совместно продвигать технологии, обеспечивающие более эффективное использование экологичного сырья. Подробности — в материале URA.RU.
«Как ведущий российский производитель алюминиевой ленты мы максимально придерживаемся принципов устойчивого развития и экологии, вовлекая вторичное сырье для изготовления нашей продукции. Опыт и современные технологии позволяют эффективно использовать переработанный алюминий на этапе изготовления ленты. Мы гордимся, что его доля уже сейчас находится на высоком уровне и в среднем превышает 40%. При этом качественные свойства алюминия позволяют делать корпус банки полностью из вторсырья», — отметил генеральный директор Самарского металлургического завода Сергей Бурцев.
Для компании участие в данном проекте — это не просто выполнение требований времени, а ключевой элемент корпоративной экологической стратегии. Стремясь к устойчивому развитию, завод активно внедряет переработанный алюминий в производство алюминиевой ленты, что позволяет существенно снизить себестоимость продукции, сократить потребление первичных ресурсов и уменьшить нагрузку на экологию.
В качестве одного из первых результатов сотрудничества на рынке появилась новая линейка лимонадов, созданная на основе переработанной молочной сыворотки и разлитая в алюминиевые банки, изготовленные полностью из переработанного сырья. Данный продукт был представлен широкой публике на полках крупнейшей розничной сети страны. Это не только результат совместной работы производителей, но и пример реализации принципов экономики замкнутого цикла, когда упаковка может многократно возвращаться в производство без потери качества.
Участники соглашения отмечают, что алюминиевая банка является одним из немногих видов упаковки, полностью пригодных для переработки, что делает ее уникальным решением с точки зрения устойчивого развития. Кроме того, использование переработанного алюминия способствует снижению затрат на производство, позволяет оптимизировать расход ресурсов и поддерживает современные экологические стандарты.
Таким образом, участие предприятия в данной инициативе не только отвечает актуальным вызовам времени, но и способствует укреплению позиций предприятия на рынке, расширяет возможности для развития и служит примером эффективной интеграции экологических стандартов в промышленное производство. Это стратегическое направление, которое в долгосрочной перспективе обеспечит как экономические, так и репутационные преимущества, отвечая ожиданиям бизнеса, общества и государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.