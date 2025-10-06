Над Белгородской областью уничтожены 14 дронов за 5 часов

Над Белгородской областью сбили 14 дронов
Над Белгородской областью сбили 14 дронов Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В период с 13:00 до 18:00 (по московскому времени) над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны было уничтожено 14 украинских беспилотников в небе. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

