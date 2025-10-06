Действует на психику и сокращает сон: кардиолог рассказал о влиянии суперлуния на здоровье

7 октября россияне увидят редкое астрономическое явление — суперлуние. В этот день Луна будет полной и приблизится к Земле на минимальное расстояние. О том, как влияет редкое суперлуние на здоровье людей, и какие заболевания могут проявиться в сочетании с возможными магнитными бурями — в материале URA.RU.
Почему полнолуние в октябре особенное
Жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — полнолуние, которое наступит 7 октября 2025 года в 06:48 по московскому времени. Этот лунный диск будет одновременно Урожайной Луной и суперлунием. Явление будет заметно в течение трех суток: с вечера 6 октября до утра 8 октября, сообщили в «Московском планетарии». Это первое осеннее суперлуние 2025 года. Луна приблизится к Земле на 356 896 км — минимальное возможное расстояние. Кроме того, в этот день Луна будет на 30% ярче, чем в обычное полнолуние.
Суперлуние происходит в тот момент, когда полная Луна находится в перигее — на минимальном расстоянии от Земли. Несмотря на то, что термин «суперлуние» не считается научным и впервые был использован в астрологическом журнале в 1979 году, он широко распространился и получил популярность в обыденной речи.
Как суперлуние влияет на здоровье людей — мнение врача
В беседе URA.RU кардиолог-терапевт, главный врач клиники «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Сергей Васильев рассказал, что такие явления, как суперлуние и полнолуние оказывают влияние на самочувствие людей.
«Знаний, которые у нас существуют на данный момент, достаточно, чтобы сказать, что Луна безусловно влияет на наше самочувствие, здоровье. Доказано, что полнолуние уменьшает продолжительность сна, уменьшает длинную фазу сна. Уменьшает не намного, но такие данные есть. Связано это, вероятнее всего, с освещенностью и снижением выброса мелатонина», — объяснил эксперт.
Также специалист рассказал, что с Луной связано большое количество мифов и легенд. Луне также приписывают магические и мистические свойства и, возможно, это влияет на психику человека. Сергей Васильев отметил, что в полнолуние люди становятся более активными.
"Не зря люди с нестабильной психикой становятся более психоативные. С полной Луной связывают различные психоэмоциональные сдвиги, повышение тревожности", — сообщил кардиолог-терапевт.
Специалист также отметил, что в эти периоды у более чувствительных людей могут раскрываться скрытые творческие таланты. По его словам, такие люди в полнолуние становится более креативными и способны на создание творчества, например, на написание романтических стихов или создание музыки.
«Все это позволяет сказать однозначно, что Луна влияет на человека, на наши эмоции, на чувства, психику, на самочувствие, на здоровье. Однако эти влияние изучены достаточно слабо. И, скорее всего, какие-то серьезные выводы ученых еще впереди», — рассказал эксперт.
Как влияет на людей суперлуние в период магнитных бурь
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 7 октября ожидается, что геомагнитный уровень подскочит до отметки 5 при 9-ти возможных. Это «оранжевый» уровень магнитосферы, который влияет на самочувствие людей.
По словам Сергея Васильева, сочетание суперлуния и повышенного геомагнитного уровня негативно влияет на людей с хроническими заболеваниями. По его словам, в период такого слияния обостряется гипертоническая болезнь и могут возникнуть различные метаболические и дизгармональные нарушения. Кроме того, по словам эксперта, в этот день могут происходят серьезные психоэмоциаональные нарушения у людей с нестабильной психикой.
Когда и где смотреть суперлуние 7 октября
Суперлуние ожидается 7 октября 2025 года, в 06:47 по московскому времени. Если погода помешает наблюдению, тогда Луну можно будет также увидеть в следующую ночь, 8 октября.
- Рекомендуется выбирать открытые пространства с хорошей видимостью восточного горизонта.
- Наблюдения следует начинать после 18:00 по местному времени.
- Для более детального осмотра поверхности Луны целесообразно воспользоваться биноклем.
- В условиях городской застройки оптимальными местами для наблюдения станут парковые зоны или возвышенности.
В Москве наиболее подходящими площадками считаются Воробьевы горы и парк «Зарядье», а в Санкт-Петербурге — набережные Невы. В регионах с низким уровнем атмосферного загрязнения, таких как Сибирь и Дальний Восток, условия для наблюдений будут наиболее благоприятными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.