«Динамо» Минск дома разгромил челябинский «Трактор»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в заключительном матче выездной серии Континентальной хоккейной лиги встретился с минским «Динамо». Черно-белые уступили со счетом 1:4.
«Счет был открыт на второй минуте матча. Автор быстрой шайбы в ворота челябинцев — Даниил Сотишвили. На седьмой минуте „Трактор“ забил в ответ. Гол принадлежит Пьеррику Дюбе. Первый период завершился со счетом 1:1», — передает корреспондент URA.RU.
Во второй временной отрезок черно-белые пропускали. На 22-й минуте гол в ворота «Трактора» отправил Виталий Пинчук, на 28-й — Майкл Дэл Колл. Далее Пинчук еще больше увеличил разрыв. Во время третьего тайма ворота обеих команд оказались сухими. Итог встречи — 1:4. Челябинские «медведи» уступили.
Как URA.RU писало ранее, 4 октября «Трактор» потерпел поражение в матче КХЛ, уступив команде «Шанхайские драконы» («Куньлунь Ред Стар») в упорной борьбе. Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу китайской команды.
