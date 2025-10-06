06 октября 2025

Словакия объявила о первом пакете помощи Киеву при Фицо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С февраля 2022 года Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи
С февраля 2022 года Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Словакии объявило о формировании 14-го пакета военной помощи Украине, в который войдут инженерные и противоминные средства. О решении сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Этот пакет стал первым с момента возвращения Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии.

«Вице-премьер-министр — министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил о подготовке нового пакета поддержки Украины. Он предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи», — пишет издание.

В ноябре 2023 года кабинет министров под руководством Роберта Фицо отказался от пакета военной помощи Киеву. Тогда решили, что дальнейшая поддержка будет предоставляться исключительно в виде гуманитарной и нелетальной помощи, такой как, например, мероприятия по разминированию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Словакии объявило о формировании 14-го пакета военной помощи Украине, в который войдут инженерные и противоминные средства. О решении сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Этот пакет стал первым с момента возвращения Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии. «Вице-премьер-министр — министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил о подготовке нового пакета поддержки Украины. Он предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи», — пишет издание. В ноябре 2023 года кабинет министров под руководством Роберта Фицо отказался от пакета военной помощи Киеву. Тогда решили, что дальнейшая поддержка будет предоставляться исключительно в виде гуманитарной и нелетальной помощи, такой как, например, мероприятия по разминированию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...