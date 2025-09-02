Фицо назвал Евросоюз жабой на дне колодца

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фицо рассказал недостатки политики ЕС
Фицо рассказал недостатки политики ЕС Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Европейский союз подобен жабе, находящейся на дне колодца и не способной видеть происходящее наверху. Такое заявление на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сделал премьер Словакии Роберт Фицо. Его слова передает корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

«Иногда у меня такое ощущение, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца и не видит, что находится наверху», — заявил Фицо. Он добавил, что, несмотря на его глубокое уважение к ЕС, он критически оценивает неспособность объединения адекватно реагировать на динамичные изменения в мире. Он констатировал, что реальный мир существенно отличается от того узкого видения, которое, по его мнению, демонстрирует Европейский союз.

Путин и Фицо встретились на полях саммита ШОС в Китае. Далее российский лидер может провести двустороннюю встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский союз подобен жабе, находящейся на дне колодца и не способной видеть происходящее наверху. Такое заявление на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сделал премьер Словакии Роберт Фицо. Его слова передает корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. «Иногда у меня такое ощущение, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца и не видит, что находится наверху», — заявил Фицо. Он добавил, что, несмотря на его глубокое уважение к ЕС, он критически оценивает неспособность объединения адекватно реагировать на динамичные изменения в мире. Он констатировал, что реальный мир существенно отличается от того узкого видения, которое, по его мнению, демонстрирует Европейский союз. Путин и Фицо встретились на полях саммита ШОС в Китае. Далее российский лидер может провести двустороннюю встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...