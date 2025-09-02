Фицо назвал Евросоюз жабой на дне колодца

Европейский союз подобен жабе, находящейся на дне колодца и не способной видеть происходящее наверху. Такое заявление на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сделал премьер Словакии Роберт Фицо. Его слова передает корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
«Иногда у меня такое ощущение, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца и не видит, что находится наверху», — заявил Фицо. Он добавил, что, несмотря на его глубокое уважение к ЕС, он критически оценивает неспособность объединения адекватно реагировать на динамичные изменения в мире. Он констатировал, что реальный мир существенно отличается от того узкого видения, которое, по его мнению, демонстрирует Европейский союз.
Путин и Фицо встретились на полях саммита ШОС в Китае. Далее российский лидер может провести двустороннюю встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
