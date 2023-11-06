Словакия переключилась на собственную безопасность, отказав Киеву в помощи

Словакия больше не будет отправлять Киеву вооружение со своих армейских складов. Об этом заявил премьер республики Роберт Фицо. В то же время он отметил, что власти не будут препятствовать коммерческим поставкам оружия Киеву.
«Новое правительство не будет направлять Украине оружие и боеприпасы с армейских складов. Если же какая-то фирма хочет производить оружие и куда-то его поставлять, то этому никто не будет препятствовать», — заявил Фицо на брифинге. Его слова приводит
На сегодня, отметил Фицо, у Словакии нет военной авиации, потому что она подарила Киеву сверхзвуковые истребители МиГ-29, и нет средств ПВО, которые также отправились на Украину. «У Словакии нет интереса поддерживать Украину в военном плане, но Словакия готова помогать в медицинской сфере и восстановлении объектов гражданской инфраструктуры», — сказал Фицо. Он подчеркнул, что у этого конфликта нет военного решения.
Словакия стала вторым государством после Венгрии, отказавшимся от военной поддержки Киева. Также о временной приостановке помощи ВСУ заявляли в Польше.
Партия «Направление — социальная демократия», главой которой является Роберт Фицо, победила на выборах в парламент 30 сентября. Сразу после победы Фицо заявил, что сделает все для скорого начала мирных переговоров по украинскому конфликту.
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