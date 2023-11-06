Словакия переключилась на собственную безопасность, отказав Киеву в помощи

Премьер Словакии Фицо подтвердил прекращение военной помощи Киеву

06 ноября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Украина потеряла еще одного поставщика вооружений Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словакия больше не будет отправлять Киеву вооружение со своих армейских складов. Об этом заявил премьер республики Роберт Фицо. В то же время он отметил, что власти не будут препятствовать коммерческим поставкам оружия Киеву. «Новое правительство не будет направлять Украине оружие и боеприпасы с армейских складов. Если же какая-то фирма хочет производить оружие и куда-то его поставлять, то этому никто не будет препятствовать», — заявил Фицо на брифинге. Его слова приводит Bloomberg . На сегодня, отметил Фицо, у Словакии нет военной авиации, потому что она подарила Киеву сверхзвуковые истребители МиГ-29, и нет средств ПВО, которые также отправились на Украину. «У Словакии нет интереса поддерживать Украину в военном плане, но Словакия готова помогать в медицинской сфере и восстановлении объектов гражданской инфраструктуры», — сказал Фицо. Он подчеркнул, что у этого конфликта нет военного решения. Словакия стала вторым государством после Венгрии, отказавшимся от военной поддержки Киева. Также о временной приостановке помощи ВСУ заявляли в Польше. Партия «Направление — социальная демократия», главой которой является Роберт Фицо, победила на выборах в парламент 30 сентября. Сразу после победы Фицо заявил, что сделает все для скорого начала мирных переговоров по украинскому конфликту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Словакия больше не будет отправлять Киеву вооружение со своих армейских складов. Об этом заявил премьер республики Роберт Фицо. В то же время он отметил, что власти не будут препятствовать коммерческим поставкам оружия Киеву. «Новое правительство не будет направлять Украине оружие и боеприпасы с армейских складов. Если же какая-то фирма хочет производить оружие и куда-то его поставлять, то этому никто не будет препятствовать», — заявил Фицо на брифинге. Его слова приводит Bloomberg. На сегодня, отметил Фицо, у Словакии нет военной авиации, потому что она подарила Киеву сверхзвуковые истребители МиГ-29, и нет средств ПВО, которые также отправились на Украину. «У Словакии нет интереса поддерживать Украину в военном плане, но Словакия готова помогать в медицинской сфере и восстановлении объектов гражданской инфраструктуры», — сказал Фицо. Он подчеркнул, что у этого конфликта нет военного решения. Словакия стала вторым государством после Венгрии, отказавшимся от военной поддержки Киева. Также о временной приостановке помощи ВСУ заявляли в Польше. Партия «Направление — социальная демократия», главой которой является Роберт Фицо, победила на выборах в парламент 30 сентября. Сразу после победы Фицо заявил, что сделает все для скорого начала мирных переговоров по украинскому конфликту.