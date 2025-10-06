В Госдуме предлагают закрепить ежегодную индексацию зарплат

Ежегодная индексация зарплаты для всех работников России должна быть закреплена на законодательном уровне. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, механизм ежегодного роста зарплат предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, чтобы индексация охватывала как бюджетную, так и коммерческую сферы.
«В связи с тем, что происходит инфляция, заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере — бюджетной, не бюджетной, коммерческой, некоммерческой», — заявил Нилов в интервью с ТАСС. Он добавил, что сейчас совместно с юристами прорабатывает формулировки для внесения изменений в действующую редакцию Трудового кодекса, чтобы новые механизмы не только обязывали работодателей к индексации, но и гарантировали реальный рост доходов.
По мнению Нилова, индексация зарплат должна проводиться ежегодно после расчета официального уровня инфляции за прошедший год, то есть не ранее 1 февраля. Он отметил, что отсутствие такой меры приводит к потере покупательной способности работников: даже прежняя зарплата спустя год позволяет купить меньше товаров и услуг. Депутат подчеркнул, что сейчас в статье 134 Трудового кодекса уже содержится требование об обеспечении ежегодного роста заработной платы, однако на практике это требование нередко реализуется через премии или иные выплаты, что приводит к разночтениям и судебным спорам.
Вопрос индексации зарплат в России неоднократно становился предметом судебных разбирательств, поскольку для работников бюджетной сферы ежегодное повышение закреплено законом, а в коммерческом секторе порядок индексации определяют коллективные договоры или внутренние акты. Конституционный суд РФ ранее указывал, что все работодатели обязаны индексировать зарплату, однако отсутствие четких механизмов приводит к разночтениям и спорам между сотрудниками и компаниями. Что делать, если зарплату не индексируют — в материале URA.RU.
