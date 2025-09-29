Индексация зарплаты: кто обязан повышать и что делать, если этого не выполняют. Инфографика

Депутат Гаврилов: работодатель обязан индексировать зарплаты сотрудников

Работодатели обязаны индексировать зарплату россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России сотрудники, чьи заработные платы не повышаются с учетом увеличения стоимости жизни, вправе обращаться с требованием о пересмотре размера выплат и предоставлении компенсаций. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, а также член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов. По словам эксперта, для работников бюджетных учреждений индексация закреплена на законодательном уровне. В коммерческих же организациях необходимость индексации должна быть отражена в коллективном договоре или внутренних актах компании. Что делать, если зарплату не индексируют — в материале URA.RU. Кто обязан проводить индексацию Организации и ИП обязаны проводить индексацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все организации и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять индексацию зарплаты для всех сотрудников, работающих по трудовому договору, независимо от того, насколько давно человек был принят на работу или находится ли он в отпуске по уходу за ребенком. К такому выводу пришел Конституционный суд в определении № 2618-О. В то же время законодательство не предусматривает обязательной индексации выплат для лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера. Размер индексации должен быть одинаковым для всех работников. Установление различных процентов индексации в зависимости от трудового стажа, занимаемой должности или иных критериев не допускается. Проведение выборочной индексации либо установление различных ее размеров, например, если совместителям увеличивают зарплату на 6%, а остальным сотрудникам — на 10%, будет расцениваться как дискриминация. Отличия индексации от повышения Повышение оклада или выплата премии отдельным сотрудникам, например, за успешные продажи или заключение нового контракта, не освобождают работодателя от необходимости проводить индексацию заработной платы. Такие выплаты являются разовыми и предоставляются не всем работникам. Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ № 89-КГ18-14, в некоторых ситуациях премии и увеличение оклада могут быть признаны заменой индексации. Однако это допускается только в случае, если соответствующие условия прямо закреплены в трудовом или коллективном договоре, а размер зарплаты вырос в большей степени, чем уровень инфляции. Отличия индексации от повышения зарплаты Фото: Инфографика URA.RU Когда индексация не нужна Компания может не индексировать зарплату, например, если работала в убыток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Организация вправе не проводить индексацию заработной платы, если, например, в отчетном периоде понесла убытки. Работодатель имеет возможность самостоятельно устанавливать условия и порядок индексации в зависимости от финансового состояния компании или индивидуального предпринимателя. Таким образом, при отсутствии прибыли индексация может не осуществляться при условии, что соответствующий порядок закреплен во внутренних нормативных актах работодателя, а также определены критерии, позволяющие установить факт недостижения необходимых финансовых показателей. В случае возникновения судебного спора организация обязана представить документы, подтверждающие наличие финансовых трудностей, в частности бухгалтерскую отчетность. Однако существует и противоположная судебная практика. Некоторые суды исходят из того, что проведение индексации является обязательным и не должно зависеть от финансовых результатов деятельности работодателя. По мнению судей, отказ от индексации нарушает обязанность по обеспечению сохранения уровня заработной платы в условиях повышения цен. Аналогичные решения принимали, в частности, Верховный суд Республики Марий Эл и Московский городской суд. Что делать, если индексация не проводилась В первую очередь следует убедиться в отсутствии предусмотренных выплат. Индексация зарплаты могла быть осуществлена в форме премий или других выплат, установленных внутренними нормативными документами организации. Однако подобные выплаты должны быть подтверждены официальными бумагами, в которых однозначно указано, что премия назначается именно в целях индексации заработной платы. При выявлении нарушений работник вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. Специалисты ведомства проведут проверку работодателя и установят, действительно ли сотруднику не были предоставлены причитающиеся выплаты. В случае подтверждения нарушения инспекция обяжет организацию произвести перерасчет заработной платы и наложит на работодателя административный штраф. Если обращение в трудовую инспекцию не дало желаемого результата, сотрудник может обратиться в суд. Судебная практика свидетельствует о том, что в большинстве случаев решения принимаются в пользу работников. Что делать, если зарплату не индексируют Фото: Инфографика URA.RU Как индексируют зарплаты бюджетникам Госкомпании проводят индексацию по единым правилам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индексация зарплат в государственных организациях осуществляется по единым установленным правилам. В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ, ежегодное повышение окладов государственных служащих происходит следующим образом: федеральные служащие получают индексацию на основании указа президента России и положений закона о федеральном бюджете на соответствующий год, а для региональных государственных служащих индексация проводится согласно закону о бюджете субъекта РФ на текущий год. Последняя индексация заработных плат работников бюджетной сферы была проведена в январе 2025 года. В частности, оклады педагогических работников, медицинского персонала, сотрудников учреждений культуры и социальных работников были увеличены на 13,2%. Для остальных категорий бюджетников индексация заработных плат запланирована на 1 октября 2025 года и составит 4,5%. На сколько индексируют зарплаты Работодатели самостоятельно определяют, на основании каких показателей изменения цен будет проводиться индексация зарплаты. Допускается использование как федеральных, так и региональных данных, однако размер индексации должен быть одинаковым для всех сотрудников. Наиболее часто при проведении индексации организации ориентируются на следующие показатели: Индекс потребительских цен (ИПЦ), который ежемесячно рассчитывается Росстатом и размещается на официальном сайте ведомства. К примеру, ИПЦ на товары и услуги за декабрь 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года составил 109,52%. Соответственно, зарплата должна быть увеличена минимум на 9,52%.

Величина прожиточного минимума. Так, в Москве за 2024 год этот показатель равнялся 22 662 рублям, а на 2025 год установлен в размере 23 908 рублей. Годовой рост составил 5,5%, что также может быть принято в расчет при индексации.

Прогнозируемый уровень инфляции, отраженный в законе о федеральном бюджете на ближайшие три года. Например, на 2025 год инфляция прогнозируется на уровне 4,5%. На что ориентируется работодатель при проведении индексации Фото: Инфографика URA.RU Что будет если не провести индексацию Работники вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или прокуратуру, если работодатель не проводит индексацию. Как правило, по результатам рассмотрения подобных обращений на работодателя налагается административный штраф в соответствии со статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях: для индивидуальных предпринимателей и руководителей сумма штрафа составляет от одной до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения, согласно все той же статье 5.27 КоАП РФ, размер штрафа увеличивается: для организаций он может достигать 70 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 20 тысяч рублей. Кроме того, в отношении руководителя предприятия возможно применение меры в виде дисквалификации на срок от одного до трех лет вместо административного штрафа. Назначение штрафных санкций осуществляется трудовой инспекцией либо прокуратурой по итогам проведенных проверок. Следует отметить, что такие проверки обычно инициируются только после поступления жалоб от сотрудников и проводятся сравнительно редко. Помимо этого, работник имеет право обратиться в суд с требованием взыскать невыплаченную сумму зарплаты и получить компенсацию. Что будет, если не провести индексацию Фото: Инфографика URA.RU Частые вопросы Что такое индексация Индексация зарплаты — повышение оплаты труда в ответ на рост цен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индексация заработной платы представляет собой увеличение размера оплаты труда с целью учета повышения потребительских цен. Основная задача этой меры заключается в компенсации инфляционных процессов, что позволяет работникам поддерживать прежний уровень покупательной способности и сохранять стандарт жизни. Какой процент индексации в 2025 году Работодатели определяют размер увеличения выплат самостоятельно, при этом важно, чтобы он соответствовал стоимости жизни. В расчет могут приниматься такие показатели, как индекс потребительских цен, уровень инфляции и величина прожиточного минимума. К примеру, по итогам 2024 года инфляция в России достигла 9,52%, что означает необходимость повышения зарплат в 2025 году не менее чем на этот процент как для организаций, так и для индивидуальных предпринимателей. Когда должны проводить индексацию Индексация может проводиться с любой периодичностью, вплоть до ежемесячной, однако допускается не реже одного раза в год. Конкретную дату для проведения индексации определяет работодатель, это может быть, например, 1 апреля, 1 июля либо 1 октября.

