В аэропортах Волгограда и Калуги ввели ограничения на полеты

В международных аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Информацию об этом распространила Росавиация.
«В аэропорту Волгограда и Калуги временные ограничения на прием и отправку самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что 4 октября в аэропортах Волгограда и Саратова временно вводились ограничения на прием и вылет самолетов в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры были приняты ночью 7 октября.
