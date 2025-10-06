06 октября 2025

В аэропортах Волгограда и Калуги ввели ограничения на полеты

В волгоградском аэропорту ввели временный запрет на полеты
В международных аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Информацию об этом распространила Росавиация.

«В аэропорту Волгограда и Калуги временные ограничения на прием и отправку самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что 4 октября в аэропортах Волгограда и Саратова временно вводились ограничения на прием и вылет самолетов в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры были приняты ночью 7 октября.

