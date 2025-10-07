В России появятся препараты от гепатита B и от диабета II типа

В России к 2030 году появятся новые препараты для лечения гепатита B и сахарного диабета II типа. Инновационные лекарства, среди которых первый в мире препарат против гепатита B, уже проходят этапы доклинических исследований. Об этом сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
«Среди них — первый в мире препарат против гепатита B, генно-терапевтический препарат для лечения наследственной дистрофии сетчатки, а также лекарство для терапии сахарного диабета II типа. Хотя выход этих продуктов на рынок ожидается ближе к 2030 году, все они уже интегрированы в нашу трансляционную цепочку — от лаборатории до клиники — и проходят этапы доклинических исследований», — рассказал Петр Глыбочко агентству ТАСС.
Ректор также уточнил, что параллельно на базе университета развиваются методы ранней онкодиагностики. По его словам, система «Онкопро» по капле крови пациента позволяет оценить риск развития шести самых распространенных видов рака. Заявление было сделано в кулуарах форума «Биопром», который проходит в Геленджике и посвящен диалогу между разработчиками технологий, производителями и властью.
Ранее URA.RU сообщало, что минпромторг потребовал расторгнуть госконтракт с компанией «Лина М», посчитав, что ее разработка препарата от рака не имеет практической ценности. Однако суд признал, что лекарство уникально и не имеет мировых аналогов.
