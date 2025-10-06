На автодороге «Карабаш — Кыштым» в Челябинской области вечером 6 октября произошло смертельное ДТП. Женщина за рулем автомобиля «Чанган» выехала на обгон и столкнулась с мотоциклом «Ямаха». Водитель байка погиб, сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Вечером 6 октября женщина, управляя автомобилем „Чанган“, по предварительным данным, при выполнении обгона совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом „Ямаха“. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
Виновница дорожно-транспортного происшествия выехала на обгон на участке, где этот маневр запрещен. Авария произошла поздно вечером. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
Вечером 6 октября произошло еще одно ДТП с участием мотоцикла. В Копейске водитель «Шевроле Нива» не предоставил преимущество мотоциклу. В результате аварии байкер также погиб.
