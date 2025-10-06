06 октября 2025

В Копейске мотоциклист на полном ходу влетел в «Ниву» и погиб

Сотрудники Госавтоинспекции восстанавливают картину ДТП с мотоциклом в Копейске
Сотрудники Госавтоинспекции восстанавливают картину ДТП с мотоциклом в Копейске Фото:

В Копейске Челябинской области вечером 6 октября произошло смертельное ДТП. Водитель «Шевроле Нива» не уступил дорогу мотоциклу. В результате столкновения водитель байка погиб, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Водитель, управляя автомобилем „Шевроле Нива“, по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом „Хаммер“. В результате ДТП водитель мототранспорта от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что байк не был должным образом зарегистрирован, а мотоциклист не имел водительского удостоверения. На месте инцидента работают сотрудники Государственной автоинспекции, а также следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному дорожно-транспортному происшествию организована проверка.

Как URA.RU писало ранее, в субботу, 4 октября, в городе Верхний Уфалей в ДТП погиб 18-летний велосипедист. Он скончался на месте аварии.

