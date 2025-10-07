Перешедший на сторону Украины Ступников оставил в России долги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перешедший на сторону Украины бывший офицер оставил в России долги
Перешедший на сторону Украины бывший офицер оставил в России долги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший российский офицер Лев Ступников, переметнувшийся на сторону ВСУ и объявленный в розыск в России, накопил долги по кредитам свыше 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют документы судебных приставов.

«Ступников, перешедший на сторону Украины и объявленный в розыск в России, накопил долги по кредитам более чем на 100 тысяч рублей», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на материалы приставов.

Из документов следует, что в августе в отношении Ступникова было инициировано исполнительное производство на основании исполнительной надписи нотариуса. Размер задолженности, которую принудительно взыскивают с экс-офицера, составляет почти 107 тысяч рублей.

Ранее соцсетях появилось видеоинтервью с перешедшим на украинскую сторону экс-офицером российской армии Львом Ступниковым, передает RT. В ходе беседы перебежчик заявил, что на протяжении почти семи месяцев содействовал ВСУ в уничтожении своих бывших сослуживцев, передавая противнику координаты позиций для нанесения по ним ракетных ударов. По оценкам российских военных, в результате действий предателя могли погибнуть свыше 200 военнослужащих ВС РФ. В сентябре правоохранительные органы сообщили, что Ступников объявлен в розыск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший российский офицер Лев Ступников, переметнувшийся на сторону ВСУ и объявленный в розыск в России, накопил долги по кредитам свыше 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют документы судебных приставов. «Ступников, перешедший на сторону Украины и объявленный в розыск в России, накопил долги по кредитам более чем на 100 тысяч рублей», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на материалы приставов. Из документов следует, что в августе в отношении Ступникова было инициировано исполнительное производство на основании исполнительной надписи нотариуса. Размер задолженности, которую принудительно взыскивают с экс-офицера, составляет почти 107 тысяч рублей. Ранее соцсетях появилось видеоинтервью с перешедшим на украинскую сторону экс-офицером российской армии Львом Ступниковым, передает RT. В ходе беседы перебежчик заявил, что на протяжении почти семи месяцев содействовал ВСУ в уничтожении своих бывших сослуживцев, передавая противнику координаты позиций для нанесения по ним ракетных ударов. По оценкам российских военных, в результате действий предателя могли погибнуть свыше 200 военнослужащих ВС РФ. В сентябре правоохранительные органы сообщили, что Ступников объявлен в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...