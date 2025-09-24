Офицер-перебежчик Ступников объявлен в федеральный розыск в России

Экс-офицера ВС России Льва Ступникова объявили в федеральный розыск
Экс-офицера ВС России Льва Ступникова объявили в федеральный розыск

Бывший офицер российской армии Лев Ступников, перешедший на сторону Украины и признавшийся в помощи ВСУ, объявлен в федеральный розыск в РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Ступников, 1999 года рождения, подозревается в государственной измене.

«Лев Ступников 1999 года рождения объявлен в России в федеральный розыск», — сказал собеседник РИА Новости. Ступников, родившийся в Казахстане и получивший российское гражданство в детстве, служил в подразделении спецназа «Ахмат»

Ранее сообщалось о подробностях биографии военнослужащего Льва Ступникова, который на протяжении почти семи месяцев передавал ВСУ координаты расположения российских подразделений. В результате этой деятельности по российским военным были нанесены ракетные удары. Ступников получил среднее образование в Омске, после чего поступил в Военную академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. В период обучения он проявлял активность в пауэрлифтинге и принимал участие в профессиональных соревнованиях, включая Кубок России и другие крупные национальные турниры.

Бывший офицер российской армии Лев Ступников, перешедший на сторону Украины и признавшийся в помощи ВСУ, объявлен в федеральный розыск в РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Ступников, 1999 года рождения, подозревается в государственной измене. «Лев Ступников 1999 года рождения объявлен в России в федеральный розыск», — сказал собеседник РИА Новости. Ступников, родившийся в Казахстане и получивший российское гражданство в детстве, служил в подразделении спецназа «Ахмат» Ранее сообщалось о подробностях биографии военнослужащего Льва Ступникова, который на протяжении почти семи месяцев передавал ВСУ координаты расположения российских подразделений. В результате этой деятельности по российским военным были нанесены ракетные удары. Ступников получил среднее образование в Омске, после чего поступил в Военную академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. В период обучения он проявлял активность в пауэрлифтинге и принимал участие в профессиональных соревнованиях, включая Кубок России и другие крупные национальные турниры.
