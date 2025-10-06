Пермяки, массово отравившиеся салатами в популярной пекарне, заключили мировые соглашения

Жители Перми, пострадавшие от отравления продукцией пекарни «Хлебница», достигли мировых соглашений с индивидуальным предпринимателем Юлией Гагариной. В соответствии с решениями судов Свердловского и Дзержинского районов, по 18 гражданским искам стороны пришли к мировому соглашению.
«Еще 13 исков были удовлетворены судом полностью либо частично. Размер компенсаций за материальный ущерб оказался значительно ниже первоначально заявленных требований. Вместо 300-500 тысяч рублей пострадавшим было выплачено от 40 до 100 тысяч рублей», — сообщает портал Properm.ru.
Кроме того, предпринимателю пришлось возместить дополнительные расходы, связанные с судебными процессами. Для выплаты задолженности Юлия Гагарина ходатайствовала о предоставлении рассрочки.
В декабре 2024 года URA.RU сообщало о том, что в результате употребления салатов и выпечки, приобретенных в «Хлебнице», отравление получили 95 человек. Первоначально с исками к пекарне обратились 27 пострадавших, впоследствии их число увеличилось до 31. Совокупная сумма требований по компенсации морального вреда превысила 6 млн рублей.
