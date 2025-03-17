Стала известна сумма исков к «Хлебнице», где пермяки заразились сальмонеллезом

Более 6,1 млн рублей морального вреда и 560,5 тысяч рублей материального. Такова общая сумма требований пермяков, пострадавших после покупки готовой продукции в сети пекарен «Хлебница».
«В связи с массовыми случаями заражения сальмонеллезом в данной сети, управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю обеспечена судебная защита прав пострадавших. На сегодняшний день подано 25 исков к владелице „Хлебницы“ Юлии Гагариной. Ситуация находится на контроле ведомства», — сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Ранее URA.RU сообщало, что директор «Хлебницы» Ксения Троицкая вышла из-под ареста, ИП Юлии Гагариной — суд сохранил наказание. Она находится под домашним арестом. Ход следствия находился на контроле региональной прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Пострадавшие пермяки сообщали, что ели салаты «Мимоза» и «Оливье». Другие сообщили, что покупали в «Хлебнице» пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб. По данным лабораторных исследований, возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!