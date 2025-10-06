06 октября 2025

Десятки тысяч свердловчан заразились опасными вирусами — есть случаи COVID-19

В Свердловской области зарегистрировано 31,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ
На прошлой неделе в Свердловской области зарегистрировано 31,9 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Наибольшее количество заболевших отмечено в Екатеринбурге — здесь выявлено 15,1 тысячи случаев. Более половины заболевших, а именно 53,1%, составляют дети. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. 

«В рамках лабораторного мониторинга специалисты продолжают отслеживать циркуляцию различных возбудителей ОРВИ. На данный момент доминирует риновирус — он чаще всего становится причиной сезонных простуд. Также выявлены случаи заражения вирусами парагриппа, коронавирусом (COVID-19), аденовирусами, респираторно-синцитиальными (РС) вирусами и другими патогенами», — отметили в ведомстве.

В регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от гриппа. На сегодняшний день прививки получили 953 тысячи человек, что составляет 23% от общего числа жителей региона. Санврачи подчеркивают важность охвата как можно большего количества граждан для формирования коллективного иммунитета.

При первых симптомах ОРВИ крайне важно оставаться дома, минимизируя контакты с другими людьми, чтобы предотвратить распространение инфекции. Немедленное обращение к врачу обеспечит своевременное и адекватное лечение, что является залогом успешного выздоровления и снижения риска развития осложнений. Особое внимание следует уделять здоровью детей: родителям необходимо внимательно наблюдать за их самочувствием, особенно при малейших признаках недомогания. Если ребенок заболел, его следует оставить дома и обязательно проконсультироваться со специалистом.

