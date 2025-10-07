Рост пенсий быстрее инфляции: в России могут увеличить пенсионный коэффициент

Стоимость пенсионного коэффициента, вероятно, дважды вырастет в 2027 году

В 2027 году пенсионеры могут рассчитывать на двойное увеличение пенсионных коэффициентов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Большинство пенсионеров в России в 2027 году получат прибавку к выплатам, превышающую инфляцию, что должно поддержать их покупательную способность. В течение года ожидается поэтапное повышение стоимости одного пенсионного коэффициента — ключевого параметра, от которого напрямую зависит размер страховых пенсий. Согласно планам правительства, индексация пройдет в два этапа: первый — в начале февраля, второй — в апреле. После этих изменений стоимость пенсионного балла вырастет со 156,76 рубля (на начало 2026 года) до примерно 168 рублей. Она продолжит расти и в последующие годы. О том, на сколько повысится коэффициент, что это такое и как его рассчитать и что делать, если не хватает трудового стажа — в материале URA.RU. Рост пенсионного коэффициента к 2027 году Стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) в России может вырасти до 168,57 рублей с апреля 2027 года. Это следует из материалов, которые были приложены к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы, которые передает РИА Новости. Также об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда (ПФР). Согласно данным, опубликованным в материалах бюджета, в 2027 году предусмотрено два этапа индексации: Февраль 2027 года — стоимость балла вырастет примерно до 163 рублей. Апрель 2027 года — повторное повышение до 168 рублей. В России планируют увеличивать пенсионный коэффициент Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Это продолжение политики поэтапного повышения, начатой в предыдущие годы. В 2026 году стоимость балла составит 156,76 рубля, а в 2025 году — 145,69 рубля. Решение об увеличении стоимости пенсионного балла связано с необходимостью обеспечить стабильный доход пенсионерам и поддержать их уровень жизни, проиндексировать пенсии. Новая индексация направлена на поддержку уровня выплат и сохранение покупательной способности пенсионеров на фоне инфляции — размер страховой пенсии должен соответствовать текущему уровню цен и позволять гражданам сохранять привычный уровень жизни. Кроме того, в правительственных документах говорится о дальнейших изменениях. В 2028 году стоимость одного пенсионного коэффициента может составить уже 181,97 рублей. Документ был внесен правительством РФ в Государственную думу 6 октября. Кому выгоднее индексация Наибольший прирост ощутят те пенсионеры, у кого больше баллов — то есть с большим официальным стажем и зарплатой. Также пенсии вырастут для всех получателей страховых выплат, независимо от того, продолжают ли они работать. Кроме трудового стажа, пенсионные баллы начисляются за социально значимые периоды: уход за детьми до 1,5 лет (1,8–5,4 балла в год в зависимости от очередности ребенка);

уход за ребенком с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет (1,8 балла в год);

служба в армии по призыву (1,8 балла в год);

участие в СВО (3,6 балла в год). Максимальное число пенсионных баллов, которое можно заработать за год, — 10. Это возможно при официальном доходе не ниже предельной базы для начисления страховых взносов (в 2025 году — 2?759?000 рублей в год). Чем выше зарплата в пределах этой базы, тем больше баллов начисляется. Быстрее инфляции Рост пенсий должен превысить прогнозируемую инфляцию на 0,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По закону, страховые пенсии индексируются не ниже уровня инфляции за предыдущий год, отметили в Минтруде в беседе с «Известиями». В 2026 году индексация составит 7,6% при прогнозной инфляции 6,8%. В 2027-м рост стоимости балла также должен опережать ожидаемую инфляцию (по оценкам Минэкономразвития, около 4%). Эксперты отмечают, что если инфляция не превысит прогнозные значения, пенсии реально вырастут, а покупательная способность пенсионеров увеличится. Однако важно учитывать, что структура расходов пенсионеров отличается от среднего потребителя: значительную часть бюджета занимают продукты, лекарства, коммунальные услуги. Если эти категории дорожают быстрее общей инфляции, покупательная способность может снижаться даже при формальном росте пенсий, подчеркнул доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после публикации фактических данных об инфляции по итогам года. Если рост цен окажется выше прогнозов, правительство может провести дополнительную индексацию, как это уже случалось ранее. Экономические условия и перспективы Дальнейшее повышение пенсий возможно только при росте доходов федерального бюджета и стабильной экономической ситуации. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Известиями». По его словам, для ощутимого увеличения выплат необходимо совершенствовать пенсионную систему и повышать реальные доходы работающих граждан, поскольку именно они формируют поступления в Пенсионный фонд. Как высчитывается пенсия по ИПК Пенсионный коэффициент — ключевой показатель при расчете страховой пенсии по старости. Его размер зависит от суммы официальных страховых взносов, которые работодатель перечисляет за сотрудника. Он входит в формулу по расчету пенсии: Сумма пенсии = ИПК * стоимость одного балла + фиксированная выплата. Размер пенсии считается по определенной формуле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для назначения страховой пенсии россиянам необходимо не менее 15 лет официального трудового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Размер выплаты вычисляется по формуле: сумма накопленных баллов умножается на стоимость одного балла, к полученному результату добавляется фиксированная выплата. В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, фиксированная выплата — 8 907 рублей. Например, гражданин, накопивший 100 баллов, может рассчитывать на пенсию в размере 23 476 рублей. Некоторые категории граждан получают увеличенную фиксированную часть пенсии. Например, граждане старше 80 лет без иждивенцев — 17 815,40 рубля. Как увеличить размер пенсии и количество баллов Если обратиться за пенсией позже установленного возраста, можно получить повышающие коэффициенты. Например, если продолжить работать два года после наступления пенсионного возраста, ваши баллы умножатся на 1,15, а фиксированная выплата — на 1,12. Максимальный повышающий коэффициент применяется при задержке выхода на пенсию на 10 лет. Увеличить количество баллов можно несколькими способами: Добровольные взносы: можно самостоятельно внести взносы в Соцфонд. В 2025 году минимальный добровольный взнос — 59 241,6 рубля (дает 0,98 балла), максимальный — 473 932,8 рубля (7,81 балла).

Высокая официальная зарплата: для получения максимальных 10 баллов в год необходима зарплата не менее 229 920 рублей в месяц.

Социально значимые периоды: участие в уходе за инвалидами, детьми, служба в армии и др. Как узнать количество своих пенсионных баллов Каждый может узнать, сколько баллов он накопил, несколькими способами: через Социальный фонд России (лично с паспортом);

в МФЦ (с паспортом и СНИЛС);

на портале «Госуслуги» (электронная выписка в течение дня);

на сайте Социального фонда России (через авторизацию);

