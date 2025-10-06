06 октября 2025

Шеф популярной кофейни запустит в Перми сэндвич-шоп

Бренд-шеф кофейни Red Cup Шаклеин откроет в Перми сэндвич-шоп
В Перми готовится к открытию сэндвич-шоп «Уно бистро». Гастропроект запустит бренд шеф сети кофеен Red Cup и заведений «Игрушки», «К16», «Ранние пташки» Сергей Шаклеин на месте японского бистро «Кобутсу». Об этом сказано в telegram-канале in vino papulos.

«На месте „Кобуцу“ откроется сэндвич-шоп. В ноябре здесь будет работать другой проект от Сергея Шаклеина», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в новом заведении будут подавать сэндвичи на основе итальянского хлеба с разными начинками. Это не первый сэндвич-шоп, который планируют открыть в Перми. Ранее о запуске подобного заведения заявили владельцы бистро «Мигранты» Олег Пастухов и Никита Лаптев.

