Тюменцам рассказали, что делать при обнаружении БПЛА

При обнаружении БПЛА тюменцам необходимо оперативно сообщить об этом в службу вызова экстренных оперативных служб или в полицию. Об этом рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.
«Необходимо немедленно сообщить об обнаружении БПЛА в экстренные службы, указав место, время, количество и тип замеченных аппаратов. Стоит указать также направление их полета и особенности поведения — например, зависание или барражирование над объектами», — отмечается в памятке.
Также рекомендуется:
- сохранять спокойствие и покинуть опасную зону;
- укрыться в ближайших зданиях, избегая использования лифтов и приближений к окнам;
- не пытаться сбить беспилотник или фотографировать его;
- не размещать снимки и комментарии о месте происшествия в социальных сетях и мессенджерах;
- предупреждать других людей об опасности нахождения на открытом пространстве;
- информацию о месте падения БПЛА необходимо немедленно сообщить спецслужбам.
Если обнаружено место падения или посадки дрона, к нему не рекомендуют приближаться и использовать мобильные телефоны рядом с аппаратом. Власти напоминают, что распространение информации о перемещениях БПЛА в публичном пространстве может быть использовано в экстремистских целях.
В Тюмени 6 октября на территории Антипинского НПЗ были обнаружены и обезврежены три беспилотных аппарата. В результате происшествия никто не пострадал.
