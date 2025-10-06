06 октября 2025

Тюменцам рассказали, что делать при обнаружении БПЛА

В Тюмени подготовили памятку по действиям при обнаружении БПЛА
При обнаружении БПЛА необходимо вызвать спецслужбы
При обнаружении БПЛА необходимо вызвать спецслужбы
Беспилотники обезвредили на Антипинском НПЗ в Тюмени

При обнаружении БПЛА тюменцам необходимо оперативно сообщить об этом в службу вызова экстренных оперативных служб или в полицию. Об этом рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

«Необходимо немедленно сообщить об обнаружении БПЛА в экстренные службы, указав место, время, количество и тип замеченных аппаратов. Стоит указать также направление их полета и особенности поведения — например, зависание или барражирование над объектами», — отмечается в памятке.

Также рекомендуется:

  • сохранять спокойствие и покинуть опасную зону;
  • укрыться в ближайших зданиях, избегая использования лифтов и приближений к окнам;
  • не пытаться сбить беспилотник или фотографировать его;
  • не размещать снимки и комментарии о месте происшествия в социальных сетях и мессенджерах;
  • предупреждать других людей об опасности нахождения на открытом пространстве;
  • информацию о месте падения БПЛА необходимо немедленно сообщить спецслужбам.

Если обнаружено место падения или посадки дрона, к нему не рекомендуют приближаться и использовать мобильные телефоны рядом с аппаратом. Власти напоминают, что распространение информации о перемещениях БПЛА в публичном пространстве может быть использовано в экстремистских целях.

В Тюмени 6 октября на территории Антипинского НПЗ были обнаружены и обезврежены три беспилотных аппарата. В результате происшествия никто не пострадал.

