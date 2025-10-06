06 октября 2025

Кондиционер стал причиной офисного пожара в Челябинске

В офисе «коротнул» кондиционер
В офисе «коротнул» кондиционер

Короткое замыкание кондиционера стало наиболее вероятной причиной пожара в офисе на Шоссе Металлургов в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На месте пожара отработали специалисты дознания. Наиболее вероятно, что ЧП произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования: в кабинете „коротнул“ кондиционер, находящийся в режиме ожидания включенным в электросеть», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пожар произошел накануне днем. В офисе загорелась бумага. Прибывшие к месту пожарные ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра. При пожаре никто не пострадал.

