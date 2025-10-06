Глава Троицкого района готовится к отставке

Глава Троицкого района (Челябинская область) Тимур Мухамедьяров не будет принимать участие в конкурсе на пост главы муниципалитета, которые состоятся в конце года. Об этом URA.RU сообщили источники в муниципалитете.
«Мухамедьяров не станет подавать документы на участие в конкурсе по отбору нового главы», — сообщил источник агентства. На звонок корреспондента URA.RU Мухамедьяров ответил, что пока нет решения, продолжит ли он карьеру на посту главы.
Документы на конкурс принимаются до 11 октября. Сам конкурс назначен на 25 ноября, после чего из отобранных кандидатов местные депутаты выберут нового главу.
Мухамедьярову 44 года. Пост главы Троицкого района он занимает с 2018 года. В 2023 году переизбрался на новый срок. Однако в связи с преобразованием в муниципальный округ в муниципалитете необходимо провести новые выборы органов власти. Полномочия глава района сложит с момента вступления в должность нового главы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!