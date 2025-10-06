Конфликт на дороге в Челябинске закончился поножовщиной

Дорожный конфликт на улице Бажова в Челябинске закончился поножовщиной: один из участников движения ударил ножом другого. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, напавшего оперативно задержали.
«Супруга потерпевшего пояснила стражам порядка, что их автомобиль догнали неизвестные на машине и преградили им дальнейший путь. Один из преследователей в ходе конфликта нанес ее мужу несколько ударов ножом, после чего сел в свое транспортное средство и уехал», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Женщина описала нападавшего. Его приметы были переданы всем наружным нарядам города и вскоре сотрудники ГАИ задержали автомобиль подозреваемого. При себе у него был нож. Оружие изъяли, а мужчину доставили в отдел полиции.
«В ходе работы с задержанным оперативники установили, что дорожному инциденту предшествовала конфликтная ситуация в одном из магазинов с участием потерпевшего и матери нападавшего. Женщина позвонила своему сыну и рассказала о произошедшем», — отметили в ведомстве.
В отношении напавшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Потерпевшего госпитализировали с ножевыми ранениями.
