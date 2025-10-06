06 октября 2025

В Тюмени из-за угрозы взрыва эвакуировали школу

В Тюмени в школу №9 пришло письмо с угрозой минирования
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школу проверяют саперы (архивное фото)
Школу проверяют саперы (архивное фото) Фото:

В Тюмени эвакуировали школу №9, так как в учебное заведение пришло электронное письмо с угрозой минирования. Об этом URA.RU рассказал источник из числа персонала образовательного учреждения.

«Пришло письмо на электронную почту. Мол, бомба. Вызвали саперов, всех эвакуировали», — рассказал сотрудник школы.

На месте работает ОМОН. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени эвакуировали школу №9, так как в учебное заведение пришло электронное письмо с угрозой минирования. Об этом URA.RU рассказал источник из числа персонала образовательного учреждения. «Пришло письмо на электронную почту. Мол, бомба. Вызвали саперов, всех эвакуировали», — рассказал сотрудник школы. На месте работает ОМОН. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...