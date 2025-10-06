В Тюмени из-за угрозы взрыва эвакуировали школу

Школу проверяют саперы (архивное фото)
В Тюмени эвакуировали школу №9, так как в учебное заведение пришло электронное письмо с угрозой минирования. Об этом URA.RU рассказал источник из числа персонала образовательного учреждения.
«Пришло письмо на электронную почту. Мол, бомба. Вызвали саперов, всех эвакуировали», — рассказал сотрудник школы.
На месте работает ОМОН. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.
