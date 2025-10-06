06 октября 2025

На Челябинскую область обрушились температурные качели с перепадами 25 градусов

Перепады дневных и ночных температур достигнут 25 градусов (архивное фото)
Перепады дневных и ночных температур достигнут 25 градусов (архивное фото)

В Челябинске и области перепады дневных и ночных температур в ближайщие дни достигнут 25 градусов. О температурных качелях предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

"В Челябинской области днем 8 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью от минус двух до плюс трех градусов, в низинах до восьми градусов мороза, днем 12-17 градусов", — отметили метеорологи.

Синоптики предупреждают, что в ночное уремя и ранним утром вероятны туманы. Ветер неустойчивый, 1-6 метров в секунду. В Челябинске по ночам будет от нуля до двух градусов мороза, днем до 15 градусов тепла.

Метеорологи уже дали ориентировочный прогноз на предстоящие снегопады. Так, в разных районах региона осадки будут идти в период с 13 по 16 октября.

