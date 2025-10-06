06 октября 2025

Жители ХМАО рассказали, в каких домах мечтают жить

В ХМАО жители мечтают жить в загородных домах
Югорчане чаще мечтают жить в частном доме
Югорчане чаще мечтают жить в частном доме Фото:

Более 40% жителей Югры хотели бы жить в загородном доме. Также у югорчан популярны небольшие многоэтажки, рассказали URA.RU аналитики SuperJob.

«42% экономически активных югорчан мечтают жить в собственном доме», — говорится в исследовании. В домах до пяти этажей предпочитают жить 19%, а здания до 10 этажей нравятся 14% опрошенных. Пятнадцатиэтажки привлекают 9% респондентов, двадцатиэтажки — 6%.

В небольших домах до пяти этажей чаще предпочитают жить югорчане до 35 лет. А люди старше 45-ти больше высказываются в пользу частного сектора. «Мужчинам чаще, чем женщинам, нравится вариант „21 этаж и выше“. А женщины чаще предпочитали этажи с 1-го по 10-й», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, где в ХМАО продают самые дешевые дачи. Тогда большинство недвижимости стоимостью до 300 тысяч рублей среди городов Югры продавали в окрестностях Нижневартовска.

